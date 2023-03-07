從《我們的藍調時光》到《浪漫速成班》劇劇強打的盧允瑞登上話題性第一名！成MZ世代Wannabe〜

大勢新人演員盧允瑞連續在多部電視劇中表現出色，更成了年輕人MZ世代的Wannabe，登上近期演員話題性第一名。

在三月第一週的GoodData TV話題性的電視劇演出者中，由演出《浪漫速成班》中南海伊一角的演員盧允瑞登上了第一名，雖然盧允瑞在《浪漫速成班》中屬於配角，不過在這部電視劇播出的8週期間，有七次她都在前10名的排名中，展現出其高人氣，並且許多觀眾們紛紛留言表示「笑的時候太漂亮了」「很開朗」「是很有個性的臉孔」，也對她的演技相當稱讚，「內心戲演技很棒」「恰到好處的演技」等等。



盧允瑞在《我們的藍調時光》中演出一位全校第一名的模範生，所有人眼中的乖乖牌卻意外懷孕，糾結於要不要生下腹中的小孩。盧允瑞雖然是第一次演戲的新人演員，細膩的演技卻相當吸引觀眾們的目光。而在《浪漫速成班》中，也是一位優等生，甚至為了守護阿姨的戀情挺身而出，讓觀眾們為她拍手叫好。僅演出兩部電視劇作品以及一部電影《20世紀少女》，卻讓盧允瑞擁有如同主角演員般的人氣。



剛剛播畢的高人氣電視劇《浪漫速成班》人氣表現甚至超越了Netflix即將推出後半部的《黑暗榮耀》以及Disney+的《地下菁英2》，連續六週蟬聯電視劇部門的人氣冠軍。而演員部分除了本週人氣冠軍的盧允瑞，第二名到第四名依序為《浪漫速成班》的鄭敬淏、全道嬿及智室長申載夏，《模範計程車2》的李帝勳與表藝珍也排行在10名內。



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