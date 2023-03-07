同珢啊，你終於來了！《黑暗榮耀》Part.2被判定為「青少年不可觀看」，每集多播6分鐘！

本週終於等來了Netflix《黑暗榮耀》Part.2的播出！

《黑暗榮耀》Part.2將於3月10日正式上檔，日前有關電視劇的新消息傳出，大大刺激了觀眾們的期待感。 據影像等級委員會（以下簡稱為影等委）透露，《黑暗榮耀》Part.2被判定為「青少年不可觀看」等級。 影等委表示：「作品涉及到縱容殺人、殺人、犯罪教師等非法行為以及暴力畫面等，還有對身體部位露骨、直接、間接的描寫，從整體上來無論是主題，還是暴力性、台詞、毒品等，考慮到青少年會模仿，最終判定為不適合青少年觀看。」



影等委還稱：「劇情中還有受害人等的聯合、懲戒，加害者們的毀滅過程，還有反復描寫吸煙、吸毒的鏡頭，以及性描寫與髒話。」 間接提到了《黑暗榮耀》Part.2的「水位」，刺激度遠高於上半部。

最後影等委透露《黑暗榮耀》Part.2比Part.1（384分7秒）的播出時長多出51分鐘（435分14秒），Part.2也由8集組成，也就是說每集將比Part.1多出了6分鐘的劇情。



現在如同暴風雨前的寧靜，讓我們一起期待宋慧喬的復仇來得更猛烈些吧。

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