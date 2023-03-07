从《我们的蓝调时光》到《浪漫速成班》剧剧强打的卢允瑞登上话题性第一名！成MZ世代Wannabe〜

大势新人演员卢允瑞连续在多部电视剧中表现出色，更成了年轻人MZ世代的Wannabe，登上近期演员话题性第一名。

在三月第一周的GoodData TV话题性的电视剧演出者中，由演出《浪漫速成班》中南海伊一角的演员卢允瑞登上了第一名，虽然卢允瑞在《浪漫速成班》中属於配角，不过在这部电视剧播出的8周期间，有七次她都在前10名的排名中，展现出其高人气，并且许多观众们纷纷留言表示「笑的时候太漂亮了」「很开朗」「是很有个性的脸孔」，也对她的演技相当称赞，「内心戏演技很棒」「恰到好处的演技」等等。



卢允瑞在《我们的蓝调时光》中演出一位全校第一名的模范生，所有人眼中的乖乖牌却意外怀孕，纠结於要不要生下腹中的小孩。卢允瑞虽然是第一次演戏的新人演员，细腻的演技却相当吸引观众们的目光。而在《浪漫速成班》中，也是一位优等生，甚至为了守护阿姨的恋情挺身而出，让观众们为她拍手叫好。仅演出两部电视剧作品以及一部电影《20世纪少女》，却让卢允瑞拥有如同主角演员般的人气。



刚刚播毕的高人气电视剧《浪漫速成班》人气表现甚至超越了Netflix即将推出后半部的《黑暗荣耀》以及Disney+的《地下菁英2》，连续六周蝉联电视剧部门的人气冠军。而演员部分除了本周人气冠军的卢允瑞，第二名到第四名依序为《浪漫速成班》的郑敬淏、全道嬿及智室长申载夏，《模范计程车2》的李帝勋与表艺珍也排行在10名内。



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