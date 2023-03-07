同珢啊，大家超級期待大結局！朴成勳：按我的復仇方法可以拍到120季XD

《黑暗榮耀》朴成勳對校園暴力有自己的看法。

3月10日《黑暗榮耀》Part.2終於要上檔了，為了宣傳續集，主演鄭星一、朴成勳、金赫拉、金建宇等人齊聚一堂，歡樂解答觀眾們對於大結局的各種猜測。



有觀眾猜測大結局中同珢會饒恕所有人，對此朴成勳立即反駁道：「哎，都還沒有開始，如果要饒恕的話就不會耗費那麼長時間準備復仇計劃了，校園暴力是不可饒恕的錯誤行為。」 其實朴成勳在劇裡飾演的全宰寯也是高中時期欺負同珢的霸凌團夥中的一人，是同珢長大成人之後想要復仇的對象之一。



朴成勳又解釋稱：「不過反過來思考的話，到底有沒有完全合適的復仇呢？ 我受到了100分的迫害，能做到100分的復仇嗎？ 那這樣復仇就沒有盡頭了。」 最後他開玩笑地說：「睿帥長大之後繼續向同珢的孩子復仇，這樣可以拍到120季。」

還有觀眾猜測「河度領其實不孕，他可能知道睿帥不是自己的親生女兒，但依舊選擇站在涏鎮這一邊」，對此飾演「睿帥爸爸」的鄭星一表示：「因為有養育的情誼在，也不可能完全不管，應該會一直養下去吧。」



《黑暗榮耀》大結局如何，讓我們一起期待3月10日的開播吧！

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