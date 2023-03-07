拿了「惡毒女二」劇本的4位男演員！《他人即地獄》李棟旭調教成功《浪漫速成班》辛載夏大爆紅～

拿了「惡毒女二」劇本的4位男演員（《他人即地獄》李棟旭、《浪漫速成班》辛載夏、《衣袖紅鑲邊》姜勳、《九尾狐傳》金汎），他們都擁有以下幾個共通點…。

1．太過執著的愛著男一（無論親情、友情、愛情...等等各種感情）

2．都想陷害或者傷害女主

3．用錯了守護的方法

4．被嫉妒心給蒙蔽了雙眼

5．性格都非常的扭曲，擁有深淵般黑暗的一面

6．最終的結局可能是迎來死亡

▼《他人即地獄》連環殺人魔徐文祖（李棟旭 飾）整部劇都在努力調教小白兔尹鍾宇（任時完 飾）成為他的接班人，最終永遠活在了他的心中。



▼《浪漫速成班》待在數學明星講師崔直說（鄭敬淏 飾）身邊的智室長（辛載夏 飾），用了錯誤的方式守護著崔直說，甚至傷害到女主的安危，本以為他是個小忠犬，結果是大惡犬啊，他的結局也看了讓人心塞，可惡。（哭）



▼《衣袖紅鑲邊》一路輔佐李祘（李俊昊 飾）坐上王位的洪德老（姜勳 飾），卻在錯誤的道路上越走越遠，越陷越深，就連女主的存在他都看不順眼，對李祘的敬愛和執著，絕對是TOP等級。



▼《九尾狐傳》李朗（金汎 飾）對哥哥李硯（李棟旭 飾）的心意，從崇拜到憎恨，甚至糾纏了幾世輪迴與多年，要說裡面最成功的，應該就是金汎了，因為他最後獲得了跟九尾狐哥哥拍續集《九尾狐傳1938》的機會，兩帥再聚好期待啊～～！



究竟哪一位拿了「惡毒女二」劇本的男演員，最令你印象深刻呢？或者是你手邊還有我錯的的名單，趕快留言分享讓我知道吧！

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