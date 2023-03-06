手機桌布設成「權志龍連環call未接來電」，爸媽信以為真：「怎麼有瘋子跟你交往？ 要死要活太危險」

近日有韓國網友分享爸媽「被權志龍嚇到」的趣事，原來網友把手機鎖屏桌布設成「權志龍9通未接來電、3則簡訊」，爸媽看到後信以為真，語重心長勸女兒遠離危險的男人XD

這位網友在Twitter PO文「因為權志龍的緣故，我爸媽心臟差點掉出來的故事」。 po出當時的鎖屏畫面，最上方是9通未接來電，接著3則簡訊依次是：「哈... 你想看我死掉嗎？ 那個臭小子哪裡比我好？ 親愛的，為什麼不接電話？」 凡是追星族大概都對這種發夢圖片不陌生吧XD



권지용때매

울엄마아빠 심장 떨어진썰푼다 pic.twitter.com/DwUUqLMh9E — 동꾸 (@GG_88you) March 4, 2023

但網友爸媽顯然沒見過這架勢，拔掉充電線時意外瞥見女兒的手機桌布，瞬間陷入了沉思。 隨後爸爸把手機桌佈拍照發到家庭群組裡，語重心長地說：「連爸媽都騙過了。 苦惱了30分鐘。 再來電話就接吧。」

這時暱稱「歐尼（姐姐）」的人大概已察覺是怎麼回事，留言說：「哈哈哈哈哈哈好無語。」 但爸爸仍然沉浸在嚴肅的擔憂中：「總之，妳交男友我是不會說什麼，但要死要活的傢伙太危險，妳明白吧？」

「知道爸媽有多驚嚇嗎？ 一拔掉充電線就看到這個，想著怎麼有個瘋子跟妳交往。 都打來9次了，再打就接起來吧。」

後來這名網友隨後在留言區補充回復，看來已經解開誤會：「爸爸用藍牙音箱播放《That XX》，一大早就聽到歐巴的歌真開心。（小編：「那個臭小子哪裡比我好」就是這首的歌詞） 下次要換成崔勝鉉版本（的圖片）。 這樣一來爸爸會播放《DOOM DADA》吧？」 這位V.I.P實在很調皮XD希望爸媽產生免疫力，下次不要太過驚嚇啊XD



아빠가 블루투스스피커로 그새끼틀어줌

아침부터 울오빠노래듣고 좋네요

다음엔 최승현버전으로 바꿔야겠어요

그럼 둠다다틀어주겠죠? — 동꾸 (@GG_88you) March 5, 2023

▽一起來沉浸感受原PO的愉悅清晨XD



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