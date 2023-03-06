《模範計程車2》收視飆至19.7%！李帝勳＆表藝珍僞裝成「新婚夫婦」，面臨身份被發現的危機（EP.5）

《模範計程車2》（模範的士2）每週播出都在刷新自身最高，3日播出的第5集全國收視14.7%、首都圈收視16.3%、最高瞬間收視19.7%。

之前，被忙內溫河俊（辛載夏 飾）發現連接地下祕密基地的祕密電梯幸虧出現故障，避免地下祕密基地的暴露事態。爲了以防萬一，彩虹運輸5人幫決定封閉電梯出入口，只利用沒有暴露在外部人的出入口，使突發事件告一段落，而河俊還和道奇（李帝勳 飾）成爲鄰居，真的讓人更懷疑啊X D



有天，道奇和高恩（表藝珍 飾）和河俊外出回來的路上遇到一個女孩，三個人找到因為害怕而逃跑的孩子，還把她帶到「兒童安全守護之家」的彩虹運輸公司。 張代表（金義聖 飾）從派出所接到孩子的名字是「黃書妍」，書妍一直說著：「我得去找小望，我要去抱抱她，媽媽不認識小望，請別跟叔叔說。」道奇決定去書妍父母居住的公寓。

在那裡得知可疑的男性慫恿他們申報失蹤，書妍父母連孩子的臉都不知道，道奇也追上可疑的男性，發現他是房地產諮詢公司的職員。之後，從那裡得知姜弼勝（金道允 飾）的存在，在文宣上看到他和書妍的合照，且推測出公寓申購和領養之間存在某種關係。



道奇雖然想親自見到姜弼勝，但需要克服的困難很多。爲了接受他的諮詢，沒有入場門票是無法進場的。因此他向高恩求婚，僞裝成「新婚夫婦副角色」，兩人好不容易見到了姜弼勝，但姜弼勝確認完他們的基礎文件後，表示：「兩位不需要我的幫助，應該就能成功買房。」為了確認文件的模範答案，道奇還引爆辦公室噴水器。



兩人又再次見到姜弼勝，強調購買的迫切感並做出各種努力，但是疑心重重的姜弼勝的測試仍在繼續，甚至還訪問兩人的新婚房。看完他們的房間後，姜弼勝也問：「你們不是夫妻吧？」這集就這樣結束了，面臨身份被發現的危機的道奇和高恩的會如何？他們能否查明將孩子們用於賺錢的反派們並進行教育呢？這週因為轉播運動賽事，所以只播出一集。



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