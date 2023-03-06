《模范计程车2》收视飙至19.7%！李帝勋＆表艺珍僞装成「新婚夫妇」，面临身份被发现的危机（EP.5）

《模范计程车2》（模范的士2）每周播出都在刷新自身最高，3日播出的第5集全国收视14.7%、首都圈收视16.3%、最高瞬间收视19.7%。

之前，被忙内温河俊（辛载夏 饰）发现连接地下秘密基地的秘密电梯幸亏出现故障，避免地下秘密基地的暴露事态。爲了以防万一，彩虹运输5人帮决定封闭电梯出入口，只利用没有暴露在外部人的出入口，使突发事件告一段落，而河俊还和道奇（李帝勋 饰）成爲邻居，真的让人更怀疑啊X D



有天，道奇和高恩（表艺珍 饰）和河俊外出回来的路上遇到一个女孩，三个人找到因为害怕而逃跑的孩子，还把她带到「儿童安全守护之家」的彩虹运输公司。 张代表（金义圣 饰）从派出所接到孩子的名字是「黄书妍」，书妍一直说著：「我得去找小望，我要去抱抱她，妈妈不认识小望，请别跟叔叔说。」道奇决定去书妍父母居住的公寓。

在那里得知可疑的男性怂恿他们申报失踪，书妍父母连孩子的脸都不知道，道奇也追上可疑的男性，发现他是房地产谘询公司的职员。之后，从那里得知姜弼胜（金道允 饰）的存在，在文宣上看到他和书妍的合照，且推测出公寓申购和领养之间存在某种关系。



道奇虽然想亲自见到姜弼胜，但需要克服的困难很多。爲了接受他的谘询，没有入场门票是无法进场的。因此他向高恩求婚，僞装成「新婚夫妇副角色」，两人好不容易见到了姜弼胜，但姜弼胜确认完他们的基础文件后，表示：「两位不需要我的帮助，应该就能成功买房。」为了确认文件的模范答案，道奇还引爆办公室喷水器。



两人又再次见到姜弼胜，强调购买的迫切感并做出各种努力，但是疑心重重的姜弼胜的测试仍在继续，甚至还访问两人的新婚房。看完他们的房间后，姜弼胜也问：「你们不是夫妻吧？」这集就这样结束了，面临身份被发现的危机的道奇和高恩的会如何？他们能否查明将孩子们用於赚钱的反派们并进行教育呢？这周因为转播运动赛事，所以只播出一集。



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