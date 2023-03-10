劉在錫終於見到最愛男團！TEEN TOP出演《玩什麼好呢？ 》，有望看到《TO YOU》合作舞台！

MBC綜藝《玩什麼好呢？ 》透露稱昨天（9日）已經和男團TEEN TOP完整體一起進行了節目錄製，劉大神心心念念了3年的男團終於奔現啦！

劉在錫曾公開表示最喜歡的男團就是TEEN TOP，之前在《玩什麼好呢？ 》與Rain、李孝利組成SSAK3，被cue唱歌時就選擇了他們的《要瘋了》。 作為SSAK3宣傳時偶遇逆襲回歸打歌節目的TEEN TOP，也不忘稱讚「好歌就是會獲得關注和喜愛」，還接連報出他們人氣歌曲的名字，屢次證實真愛。



上週《玩什麼好呢？ 》劉在錫化身促銷經紀公司的代表兼組合成員「JS」，和練習生們一起重啟未能完成的企劃，原來就是3年前cover TEEN TOP歌曲《TO YOU》的事！



當時適逢Covid-9爆發、娛樂業大受影響，劉在錫自掏腰包找了一群熟人包括Haha、昶熙、世熙、世鎬、在錫、光熙、炳宰在內，花費數月排練這支舞，本想在中秋公開。 但不巧的是錄製當天炳宰接觸了確診者無法赴約，最後不了了之，一晃過去了3年。



促銷經紀公司的各位還給自己安排了不同角色，例如梁世炯是GD、曹世鎬是太陽、劉在錫自詡顏值擔當C位車銀優，昶熙對應任時完、而光熙就是光熙本人XD

這次連TEEN TOP本尊也加入，現場一定超級熱鬧的啦！這週六的《玩什麼好呢？ 》也令人期待！



▽來欣賞TEEN TOP原版《TO YOU》：



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