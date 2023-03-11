最新「爱妻号」！宋仲基今年春天最想做的事？「孩子出生前多和老婆约会」

现在的宋仲基俨然是一朵「老婆向日葵」。

最近宋仲基受《GQ KOREA》的邀约拍摄了一组时尚大片，化身「春日男神」等登上了杂志的3月号封面，帅气的外表与色彩艳丽的时尚服装相辅相成，带给观众一种温暖清新的暖春气息。



时尚海报拍摄结束之后，宋仲基还接受了杂志的采访，提到了关於他再婚时周围人都给予了温暖的祝福，「很好，真的很好，原本我的性格就比较淡然，新感情爆光是肯定的，之前在采访中我就有提到过，人生最大的目标就是组建家庭、生小孩，所以这次真的非常激动，紧张里带著喜悦，每次都很克制不要表现出来，真心在沸腾。」



当被问及爱妻Katy Louise Saunders是一个什么样的人时，宋仲基回答：「要说Katy是一个怎样的人的话，那真的有很多可以说的，她是一个非常好的人，简单来说就是会非常信任我，我有很多自己的想法和思维方式，是她让我再次确信自己这些想法是对的，经常会夸我『做自己』。」



今年的春天宋仲基又有什么计划呢？ 宋仲基表示：「孩子出生之前，我当爸爸之前最后一个春天，很想和老婆好好约会，多多约会。」



此外，宋仲基与1月通过官方粉丝俱乐部官宣已经和Katy Louise Saunders等级结婚，同时两人即将升级当父母的好消息，据悉两人的新家安置在了梨泰院，是独栋住宅楼。

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