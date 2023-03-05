金東旭兩部新戲《偶然遇見的你》《有益的詐欺》恐對打！比去年林秀香狀況還慘

金東旭自2017年《客：The Guest》獲事業高峰以來，每年都固定有一部擔綱第一男主角的作品，而近期接連接演了KBS《偶然遇見的你》與tvN《有益的欺詐》，多作品對粉絲來說也許是好事，但兩部戲若是撞期可就對所有人都不好了。



KBS《偶然遇見的你》自去年11月就開始進行宣傳，本來預計在今年1月就會和大家見面，不過延期並改成月火劇檔期，3月2日決定5月1日起作為月火劇每週一二播出，尷尬的是，tvN《有益的欺詐》2月底就宣布了播出時間，就在5月29日，也是以月火劇檔期播出。

▼KBS《偶然遇見的你》



▼tvN《有益的欺詐》



這兩日，韓國媒體見這情形紛紛以「金東旭vs金東旭」、「自己跟自己打架」為標題做報導，內容寫道一部9點50分播，一部8點50分播（均為韓國時間），就算時間錯開還是會有重疊的部分。

「對打」這情形放眼各國的電視圈其實都是大忌，何況去年才發生林秀香的SBS《今天開始我們》與MBC《醫法刑事》的狀況，林秀香兩部劇即便一個月火劇一個水木劇（週三週四播出），都引發電視圈人士抨擊‎。

當時，率先定檔的MBC表達不滿，與一些業界人士直接丟出問題：一、觀眾會難以入戲、容易混亂。二、贊助商也許會因話題性的爭奪而不滿。三、兩部戲劇容易被比較，林秀香肯定有莫大壓力。不過最後兩部劇都沒有更改檔期，都如期播出，而林秀香立場最為尷尬，表演也確實受到不少比較。



金東旭若兩部劇都選擇以月火劇播出，恐怕會造成比林秀香更大的波瀾，網友目前也多在擔心金東旭站在兩邊會有多為難。

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