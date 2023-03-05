《木偶的季節》原來神也有怕被愛人知道的秘密！木偶終於打消姐弟懷疑，金必洙不死心再下毒手（EP.11）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第11集裡，木偶好不容易獲得季節弟弟的認可，卻發現新的問題接踵而至。



*以下包含《木偶的季節》第11集關鍵劇情！



脫罪

眼看臥底警察就要指認木偶是連環殺人兇手，季節立即阻止，告訴韓哲患者還沒有完全清醒、所以指認無效。 其實木偶當時就發現了臥底警察，並且用神力洗腦、讓他以為兇手是另一個人，順利避免了官司，也讓韓哲感到抱歉、終於接受了這位姐夫。



同樣的擔憂

季節雖然深信木偶不會殺人，但仍對種種超出人類能力的跡象感到懷疑，甚至不顧玉神告誡打開家裡的櫃子尋找「兇器」。 木偶知道自己是以神的身份伸張正義，但季節站在人類立場顯然無法接受。 這讓他想起季節曾說「擔心對方發現自己的真實面貌」，原來他也同樣擔心季節看到真正的他會失望和逃跑。



綁架韓季節

金必洙強迫鄭伊登為他們的新藥做代言，鄭伊登不想被控制利用，跑去找季節和木偶求助，並透露了關於名單的秘密。 金必洙見警察那邊抓不住都振宇，轉而打起韓季節的主意：讓宗植綁架季節，借以要挾木偶！



下集預告裡，木偶救回季節、要她好好休養，季節開心地憧憬和木偶共度未來。 但木偶只剩20天時間，他實在不忍心告知實情，季節得知後相當崩潰！ 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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