金东旭两部新戏《偶然遇见的你》《有益的诈欺》恐对打！比去年林秀香状况还惨

金东旭自2017年《客：The Guest》获事业高峰以来，每年都固定有一部担纲第一男主角的作品，而近期接连接演了KBS《偶然遇见的你》与tvN《有益的欺诈》，多作品对粉丝来说也许是好事，但两部戏若是撞期可就对所有人都不好了。



KBS《偶然遇见的你》自去年11月就开始进行宣传，本来预计在今年1月就会和大家见面，不过延期并改成月火剧档期，3月2日决定5月1日起作为月火剧每周一二播出，尴尬的是，tvN《有益的欺诈》2月底就宣布了播出时间，就在5月29日，也是以月火剧档期播出。

▼KBS《偶然遇见的你》



▼tvN《有益的欺诈》



这两日，韩国媒体见这情形纷纷以「金东旭vs金东旭」、「自己跟自己打架」为标题做报导，内容写道一部9点50分播，一部8点50分播（均为韩国时间），就算时间错开还是会有重叠的部分。

「对打」这情形放眼各国的电视圈其实都是大忌，何况去年才发生林秀香的SBS《今天开始我们》与MBC《医法刑事》的状况，林秀香两部剧即便一个月火剧一个水木剧（周三周四播出），都引发电视圈人士抨击‎。

当时，率先定档的MBC表达不满，与一些业界人士直接丢出问题：一、观众会难以入戏、容易混乱。二、赞助商也许会因话题性的争夺而不满。三、两部戏剧容易被比较，林秀香肯定有莫大压力。不过最后两部剧都没有更改档期，都如期播出，而林秀香立场最为尴尬，表演也确实受到不少比较。



金东旭若两部剧都选择以月火剧播出，恐怕会造成比林秀香更大的波澜，网友目前也多在担心金东旭站在两边会有多为难。

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