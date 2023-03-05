VIXX睽違5年再登台，笑稱「連問候都生疏了」！三人對默契大考驗超沒信心〜

成軍十年的VIXX中三位成員LEO、KEN、HYUK於3月5日在台北大直舉辦一日兩場Fan Concert，他們更是用心準備兩個場次分別不太一樣的內容，希望帶給粉絲們不同的驚喜。

今日的演出以KEN「流星雨」、HYUK「Stay For Me」、LEO「Losing Game」的三人單獨舞台揭開序幕，各自唱完後再合體演唱「香」一曲，三人向台灣星光們問候的時候，更笑說上次來台是2018年，相隔五年「連問候都生疏了」，很開心仍然能有這樣與粉絲們面對面的機會，他們的心情也像粉絲們想念他們一樣，VIXX也想念著與粉絲相聚的時光。



LEO、HYUK、KEN也吐露擔心，那麼久沒有來台，粉絲們望向他們的眼神是否都改變了？不過在開場後覺得自己是多慮了，台灣星光們一如既往地支持他們。本次活動的名稱「ING」也是三人一起取的，有與大家一起前進的意思，並且強調是現在進行式，與粉絲們的幸福時光正在譜寫中。LEO、HYUK、KEN三人也在翻譯說完一句中文時就會接著說「對呀」「謝謝」「是」等等表達附和，讓粉絲們覺得相當搞笑。



接下來三人也進行了「星光PICK! VIXX的傳奇舞台」、「星光PICK! VIXX的傳奇服裝」等橋段，畫面出現了許多VIXX演出時的經典畫面，喚起了三人以及台下粉絲們的珍貴回憶，三人也與粉絲們大聊每段舞台背後的故事，也憶起曾被粉絲們大合唱「Love Letter」戳中淚點當場淚灑舞台。



接著三人更在台上玩「一心傳心QUIZ默契大考驗」，還沒正式開始三人就紛紛表示「我們很沒默契」「大約只有30％題目會答對」之類的話，正式開始時還真的很難完全答對，最後還送上懲罰歌曲New Jeans的「Hype Boy」，三人跳起女團舞蹈也讓粉絲們相當驚艷。



LEO、HYUK、KEN三人在安可唱「Milky Way」時更突然衝下台，邊唱邊繞場讓粉絲興奮破表，現場的應援也讓他們表示相當感動，最後一首歌甚至還重複唱了好幾次才甘願下台，並表示：「往後我們也會為了和大家能常常見面更加努力的，真的很愛你們，謝謝你們！」

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