《三流之路》後在《眼淚女王》二搭！粉絲問：「從金智媛的劈腿前男友變為弟弟的心情是？」郭東延這樣回應XD
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《三流之路》後在《眼淚女王》二搭！粉絲問：「從金智媛的劈腿前男友變為弟弟的心情是？」郭東延這樣回應XD

韓劇   2023年3月5日   星期日12:56   Hui  

（封面圖源：IG@kwakdongyeon0）

小編超期待金智媛和郭東延的「財閥姐弟」！

（圖源：HighZium studio、Goldmedalist）

《愛的迫降》朴智恩編劇與《黑道律師文森佐》金熙元導演將攜手打造新作品‎《眼淚女王》‎，並找來金秀賢、金智媛在劇中飾演「夫妻」，華麗的編導和演員陣容，備受關注。

而在《眼淚女王》中，金智媛有位弟弟，找來曾在《三流之路》中特別出演的郭東延。當時，兩人在劇中飾演「情侶」。不過郭東延後來劈腿了，兩人也走上分手一途。

聽聞金智媛與郭東延「二搭」，劇迷們激動了，找出兩人分別於《繼承者們》與《黑道律師文森佐》裡「貴氣逼人」的模樣。這對姐弟的顏值太高、氣場太強，一起出現在宴會上絕對秒殺全場！

（圖源：IG@kwakdongyeon0）

郭東延通過個人Instagram與粉絲們進行互動，被問到：「從金智媛演員劈腿的前男友變成弟弟，心情是？」他手寫回應：「人生就像萬花筒..悠遠的前世啊..！」

（圖源：IG@kwakdongyeon0）

＋）另外，有粉絲問：「就和我交往2年，可以嗎...？」幽默的郭東延回覆：「現在是百歲時代，為什麼就2年？」太有趣了！XD

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