《Delivery Man》尹燦榮子承母業開計程車卻被失憶女鬼方珉雅纏上！為鬼魂完成心願卻扯出案外案！（EP.1 - 2）

[有雷] 《Delivery Man》日前開播，原本開計程車的母親遭遇意外過世，而必須獨立撫養奶奶的尹燦榮，為了生活也成了計程車司機，某天卻遇上不知道自己是誰的失憶女鬼方珉雅，改變了尹燦榮的職業生涯，但方珉雅提議「鬼怪專用計程車」似乎有可能成為一種新的營業形態！

以下為防雷線



《Delivery Man》一位守本份勤勞工作的計程車司機徐英敏（尹燦榮飾），三個月前母親遭到有人肇事逃逸而喪生，警方仍在調查事件真相以及真兇。徐英敏則為了他與奶奶三餐溫飽以及積欠的房租而努力討生活。個性有正義感而又心思細膩的他，某天遇到了一位奇怪的客人，竟不用開門就可下車，應民這才發現自己撞鬼了！



女鬼姜智賢（方珉雅飾）不知道自己的名字，也不知道自己如何成為鬼魂，更不知道自己為何流連在人世，她偶然搭上了這台計程車，卻無法離開這部車！只要下車一離開某段距離就馬上會被怪力吸回車內，什麼都不記得的她比計程車司機英敏還要苦惱！英敏則是因為有鬼魂在車內，正常人雖然看不見但上車後總會感到身體不適，大大影響了英民的生意。



為了回復正常生活，英敏決定把車賣掉，姜智賢則是拼命阻止，畢竟她很難得遇見能看的見她的生人。此時智賢看到了另一位望著車子露出焦急眼神的鬼，他表示車內有孩子週歲的金條，他在開車去換成現金給女兒當醫藥費的途中出了車禍，而太太卻不知道金條藏在車子座椅下而直接賣掉了車子。女鬼靈機一動請英敏幫忙，順利將金條送回給了鬼魂的太太，鬼魂也拿了一個金戒指當作報酬回贈給英敏。



智賢發現這似乎也是門生意，於是提議英敏可經營「鬼怪專用計程車」向鬼魂收取報酬。不久又引來一位男子鬼魂併哲，新婚僅一個月就身亡，併哲惦記著對新婚妻子的承諾，為她安裝一個可泡澡的浴缸，於是他希望英敏可以幫忙，事成之後也有金條答謝。英敏假扮為併哲的學弟親戚而協助完成這個心願，沒想到扯出了案外案。



併哲妻子被通知可領取來自公司的慰問金，高達3億韓元。此時出現一位自稱丈夫併哲生母的女人，表示新婚的兩位還尚未登記，生母更有權力領回這筆錢。但從蛛絲馬跡看起來，英敏一眼識破這女人絕對是假冒的，此時也意外發現併哲妻子已經懷孕，加上併哲有在醫院建立自己的DNA卡片，於是英敏偷偷進行了DNA親子鑑定，戳破了該名女騙子的謊言，英敏除了完成併哲的心願裝設浴缸，還讓他的老婆順利領到了慰問金。



《Delivery Man》為鬼魂實現心願的劇情療癒，加上一邊仍在追查母親事故的真兇，以及失憶女鬼姜智賢的記憶還有待找回，她為何無法離開這台計程車？並且她對於法律用語非常熟稔地脫口而出，還能非常熟練的制伏男性，她生前的職業是武法律師嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞