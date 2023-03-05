等了7年《Signal》第二季要來了嗎？「朴海英」李帝勳：「一定會有的，我會繼續給編劇發訊息」

什麼時候才可以看到《Signal 信號》第二季呢（敲碗！！

李帝勳日前在馬尼拉舉行粉絲見面會，被記者問到關於《Signal 信號》第二季一事，他回答：「我覺得一定會有第二季的。」接著還說：「所以我...會繼續給編劇發訊息，問她什麼時候會出第二季。」

이제훈 : 시그널2 꼭 나와야 한다.

작가님에게 계속 문자 보낼것



부라보 잘한다 이제훈 pic.twitter.com/Fbf5v6JUwM — 답정잊 (@sincerely840704) March 2, 2023

《Signal 信號》是2016年播出的劇集，最後一集已經為第二季埋下伏筆，許多觀眾都非常期待續集，這幾年也不止一次傳出拍攝第二季的消息，但最終因為各種問題不了了之。金銀姬編劇曾在採訪表示拍攝續集的決心：「無論如何，我都想在隱退之前讓大家看到《Signal 信號》後續篇，我會努力地四處奔走。」而三位主演均表示願意出演，希望可以快點看到啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



而李帝勳主演的《模範計程車2》（港譯：模範的士2》正在熱播中，3日播出的第5集收視再創新高，全國收視是14.7%、首都圈是16.3%。「彩虹運輸5人幫」從書妍那裡接到尋找妹妹小望的委託後，察覺到事件背後有「公寓非法訂購中介人」姜弼勝（金道允 飾）並接近他，剛好結束在令人緊張的地方，不知道最後會是如何呢？



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞