《原本以為只是手機掉了》千玗嬉、金東旭主演《有益的詐欺》5月首播！更收到新劇《雖然不是英雄》有望與張基龍合作

多日拿下Netflix冠軍的電影《原本以為只是手機掉了》，女主角千玗嬉接下來還有新作品將與觀眾們見面！

連續拿下 Netflix 電影排行榜上多日冠軍的‎《原本以為只是手機掉了》‎持續受到關注，該部作品由千玗嬉、任時完、金熙元主演，描述平凡的公司職員「娜美」在弄丟手機後，日常遭受威脅並連帶發生一系列事故。

千玗嬉出道後多拍攝電影，電視劇的部分曾在《Argon》和《浪漫的體質》擔任女主角。等了又等，終於迎來tvN新劇‎《有益的詐欺》‎定檔！該部作品將於5月29日作為月火劇（週一、二）首播，描述無法共鳴的詐欺犯、過度共鳴的律師，兩人之間過於不同的合作，同時是對抗惡勢力的痛快爽劇。

另外，千玗嬉近期還收到‎《雖然不是英雄》‎出演提案，有望與張基龍合作。該部作品描述失去能力的超能力家族的故事：張基龍有望飾演因現代人疾病而失去超能力的男主角，千玗嬉則有望飾演不放棄對人生的希望、堅強地生活的女主角。

來看看Netflix為千玗嬉剪輯的小短片：不管是歌手、學生、公司職員、主播或是編劇，從現實題材到超現實題材，根本是演什麼像什麼的「千面演員」！期待千玗嬉繼續為大家帶來更多好作品～

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