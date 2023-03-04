《原本以为只是手机掉了》千玗嬉、金东旭主演《有益的诈欺》5月首播！更收到新剧《虽然不是英雄》有望与张基龙合作

多日拿下Netflix冠军的电影《原本以为只是手机掉了》，女主角千玗嬉接下来还有新作品将与观众们见面！

连续拿下 Netflix 电影排行榜上多日冠军的‎《原本以为只是手机掉了》‎持续受到关注，该部作品由千玗嬉、任时完、金熙元主演，描述平凡的公司职员「娜美」在弄丢手机后，日常遭受威胁并连带发生一系列事故。

千玗嬉出道后多拍摄电影，电视剧的部分曾在《Argon》和《浪漫的体质》担任女主角。等了又等，终於迎来tvN新剧‎《有益的诈欺》‎定档！该部作品将於5月29日作为月火剧（周一、二）首播，描述无法共鸣的诈欺犯、过度共鸣的律师，两人之间过於不同的合作，同时是对抗恶势力的痛快爽剧。

另外，千玗嬉近期还收到‎《虽然不是英雄》‎出演提案，有望与张基龙合作。该部作品描述失去能力的超能力家族的故事：张基龙有望饰演因现代人疾病而失去超能力的男主角，千玗嬉则有望饰演不放弃对人生的希望、坚强地生活的女主角。

来看看Netflix为千玗嬉剪辑的小短片：不管是歌手、学生、公司职员、主播或是编剧，从现实题材到超现实题材，根本是演什么像什么的「千面演员」！期待千玗嬉继续为大家带来更多好作品～

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