Netflix《原本以為只是手機掉了》他飾演「連續殺人犯」令人瑟瑟發抖：「無法和上週跳著女團舞的可愛時完做聯想！」

長輩們有些直覺也是蠻準的…女主爸爸：「世界上哪有這麼多巧合，多半有鬼！」

Netflix新驚悚電影《原本以為只是手機掉了》已於本週五（17日）公開。該部作品改編自日本同名小說，描述一位平凡的上班族女性，手機裡裝滿所有個人資訊。某天，她的手機遺失了，日常生活開始遭受威脅，展開一連串緊張的事件。由千玗嬉、任時完、金熙元主演。

整部電影看下來很有「壓迫感」，偷拍視角加上背景音樂，讓人不自覺屏住氣息。還有著「警示效果」…手機千萬別掉啊啊啊！！！女主角就真的只是掉了手機而已，哪會想到自己的手機被一個變態撿到QQ

小編還有另外一個印象深刻的地方：女主角的爸爸其實很早就發現女兒身邊出現奇怪的男人，也提醒過女兒：「哪有這麼多巧合，凡事要多小心一點。」父母出於關心，但做子女的有時候就是會聽不進去，甚至會覺得老爸、老媽又在碎碎唸。然後，憾事就發生了…女主角的人生，就因為這個奇怪的男人有了天翻地覆的變化。

有網友表示，任時完頂著「小白兔」的臉演「神經病」，很衝突、很帶感。他在電影裡一下子裝作親切的手機店員工，一下子又監控女主角的生活、笑得讓人發毛。下次若有這種白白淨淨的書生型帥哥前來搭訕，如果是桃花那恭喜你！如果是桃花劫那就很難逃了…（論任時完給觀眾們的心理陰影）

而千玗嬉的演技也被盛讚，她把時下年輕人使用手機的面貌好好呈現出來，就像身邊會出現的朋友們一樣。電影後半段，千玗嬉則展現驚恐、慌亂、憤怒等情緒，讓人印象深刻。

如果不知道《原本以為只是手機掉了》的劇情內容，單看這張劇照，只會覺得是剛出社會的年輕小夥子與鄰家女孩在街上的初相遇…這種浪漫在電影裡完全看不到！（最近若想看浪漫喜劇，請轉臺至‎《戀愛大戰》‎、‎《浪漫速成班》‎XD）

▲電影裡的任時完讓你「怕怕的」？建議可以用「‎跳著女團舞的可愛時完」來緩和一下緊張的情緒！XD

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞