比起韓劇《浪漫速成班》的南行善，我更期待《格殺福順》的killer全道嬿！韓國影帝薛耿求是她老闆～

大家是不是也很期待這部電影上線呢？來看看四位實力派主演，充滿性格的人物海報吧！

Netflix 全新動作片《格殺福順》預計在三月底上線，官方在今天公開了四位主演的人物海報，由全道嬿、薛耿求、李絮、具教煥等實力派演員齊聚一堂，《不汗黨：地下秩序》的卞成賢導演擔任編劇和執導，黃金團隊讓人期待不已。



內容講述雇兇殺人的業界傳說殺手吉福順（全道嬿 飾）在與公司續約前，必須面對殺死或被殺死，無可避免的一場激烈對決之中。



值得一提的是，這部電影裡全道嬿一樣是單親媽媽的人物設定，一樣有個正值青春期的女兒！而在韓劇《浪漫速成班》中，她飾演的南行善算是一般人，在電影《格殺福順》裡，卻是狠勁十足的女殺手，所以讓大眾更加期待她的表現了。



▼預告，將在3月31日上線：



【人物簡介&海報】

▼全道嬿飾演的「吉福順」過著超A級殺手和單親媽媽的雙重生活，任何東西在她手中都能成為武器，擁有準確無誤的超強判斷力、成功率100%的殺手，但如何教育15歲的女兒對她來說卻是人生一大難題。



▼薛耿求飾演吉福順所屬的雇兇殺人企業M.K ent的代表「車民奎」。



▼李絮飾演車民奎的妹妹、M.K的理事「車民熙」。



▼具教煥飾演和吉福順同公司的殺手「車民熙」，能力同樣是A級的他，卻因為某些原因沒有得到車代表的認可。



看完預告和介紹是不是更加期待了呢？趕快分享給你身邊的朋友吧！

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