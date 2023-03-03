Apink月底香港演出門票開賣旋即售罄：隊長初瓏生日宣布加場！

香港「Panda」還有機會呢！

Apink早前宣布於3月26日來港，假九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]」。演出門票在開賣當日火速售罄，可見一眾香港的PANDA (Apink粉絲專稱)都非常想念足足4年未有來港的Apink！適逄今日是隊長初瓏的生日，Apink隆重宣布加開3月25日(六)一場，希望可與更多香港PANDA見面。



五位成員忙於準備巡迴演出的同時，亦不難見她們各自出現在不同的節目和媒體。成員之一的夏榮日前就以嘉賓身份出演綜藝節目「社長的耳朵是驢耳朵」，與主持一同試食世界7大惡臭食物。當大部份的演出者都被臭豆腐的氣味嚇一跳時，夏榮卻表現淡定，仔細品嚐味道，令大家都十分驚訝。未知今次訪港，夏榮會否也想和隊友試試港式臭豆腐呢？

距離巡迴演出只剩兩個多星期，相信Apink都非常期待與各地PANDA見面，製造難忘的回憶。在上一輪公售中未能成功「撲飛」的PANDA不用灰心，加場門票將於3月8日(三)上午10時在快達票公開發售，今次千萬不要錯過了！



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