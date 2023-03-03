【韓網熱帖】HYBE 房時赫 CNN 採訪中透露收購 SM 的真正原因

原標題：房時赫「擔憂K-POP『人氣砍半』出手收購SM」... CNN採訪 / 韓國網友的評論詳見內文。

HYBE 理事會議長房時赫接受 CNN 採訪表示，最近 K-POP 成長陷入停滯，雖然可能是 BTS 入伍造成的短期現象，但仍感到憂慮、放任不管可能會很危險，所以積極對 SM 娛樂進行收購：「必須讓 K-POP 在全球市場獲得比現在更高的知名度」。



▼採訪影片：



▼韓國網友評論：

1. 他以為自己是誰啊，K-POP救世主嗎？

2. 原來他就是拯救K-POP的那道光啊

3. 會不會自我意識過剩？仿彿他倒下的話K-POP就要倒下...

4. 你算老幾？

5. 傲慢突破天際

6. SM都做了幾十年K-POP了，誰說誰砍半啊？ kkk

7. K-POP人氣砍半？ 只有HYBE砍半而已吧

8. 就直接說是防彈入伍、剛好李秀滿來尋求交易，不用把自己擺到K-POP救世主的位置上

9. 其實關於海外競爭的觀點是有道理的，夢就是要做得大一點嘛，但SM和粉絲都很抗拒，觀感不好

10. 同意他對全球競爭力的看法，如果SM、Kakao、HYBE一邊競爭一邊慢慢成長，K-POP人氣可能會降得更快，最優解就是聯手一起壯大

11. 連防彈少年團的事業轉型都沒做好... 應該說根本沒在做，卻說為了K-POP的成長而收購SM？ 做好本來的工作吧

12. 哪有永遠成長的啊，停滯就停滯啊，果然是企業家思維

13. 以為他會有所不同，現在看來跟李秀滿都差不多

14. 明明是擔心自己的錢包，不用包裝成偉大的使命感...

出處：https://theqoo.net/square/2734983009

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