Apink月底香港演出门票开卖旋即售罄：队长初珑生日宣布加场！

香港「Panda」还有机会呢！

Apink早前宣布於3月26日来港，假九龙湾国际展贸中心STAR HALL举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]」。演出门票在开卖当日火速售罄，可见一众香港的PANDA (Apink粉丝专称)都非常想念足足4年未有来港的Apink！适逄今日是队长初珑的生日，Apink隆重宣布加开3月25日(六)一场，希望可与更多香港PANDA见面。



五位成员忙於准备巡回演出的同时，亦不难见她们各自出现在不同的节目和媒体。成员之一的夏荣日前就以嘉宾身份出演综艺节目「社长的耳朵是驴耳朵」，与主持一同试食世界7大恶臭食物。当大部份的演出者都被臭豆腐的气味吓一跳时，夏荣却表现淡定，仔细品尝味道，令大家都十分惊讶。未知今次访港，夏荣会否也想和队友试试港式臭豆腐呢？

距离巡回演出只剩两个多星期，相信Apink都非常期待与各地PANDA见面，制造难忘的回忆。在上一轮公售中未能成功「扑飞」的PANDA不用灰心，加场门票将於3月8日(三)上午10时在快达票公开发售，今次千万不要错过了！



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