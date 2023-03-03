贈票：一部笑中帶淚，思考寵物毛小孩對飼主意義的溫暖之作！——電影《超完美狗保姆》台灣場交換券

KSD現在送出電影《超完美狗保姆》台灣場交換票券，主演的柳演錫、車太鉉繼電視劇《急診室的春天》後再度合作演出，想看這一場尋找完美保姆之旅，就快來參加吧！

詳情請參考以下：

送出： 《超完美狗保姆》台灣場交換票券１０張 (送出給5位，每位可得2張)

活動日期：即日起至3月7日

公佈日期：3月8日中午

（於此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 追蹤 「KSD 韓星網 Instagram」 如下圖，按下追蹤（藍圈）



(2) 請按此填寫參加表格 😉

***使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／將以電子郵件方式寄給得獎者，再請到得獎者現場換取門票觀賞

故事大綱：

民秀（柳演錫飾演）跟女友求婚，對方竟爆出讓他驚呆的真相！原來女友對狗狗過敏，以至於每次跟民秀的黃金獵犬「魯尼」相處時，都必須先吞下抗過敏藥物…。面對愛犬與愛人必須二選一，民秀不得已只好幫魯尼尋找一個完美保姆！他找來想開咖啡廳卻落空，人生也同樣面臨危機的表哥真國（車太鉉飾演）協助，一起為魯尼尋找合適的新保姆。於是，兩個男人一隻狗，踏上從首爾到濟州的「狗保姆面試」之旅。他們在路上遇到許多不同的狗狗，也讓他們開始思考「家庭」究竟該是什麼模樣…。



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

＊電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：采昌國際

圖片：采昌國際提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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