[好片推薦] 《超完美狗保姆》愛心氾濫的柳演錫與車太鉉！一路成「狗狗磁鐵」毛小孩就是我們的家人！

[無雷]溫馨並輕鬆的小品電影《超完美狗保姆》描述未婚妻對狗過敏的民秀（柳演錫飾），為了結婚而必須忍痛送走養了多年的黃金獵犬，在為他找尋新家人的旅途中，民秀與表哥真國（車太鉉飾）領悟到什麼是真正的家人。

一對個性截然不同的表兄弟，感情卻比親兄弟更好，得知表弟民秀的狀況後，明明自己面臨經濟窘境的真國，卻情義相挺與他一起踏上送養黃金獵犬魯尼的旅程。利用網路的力量，他們一一拜訪了有可能接手飼養魯尼的形形色色的人，到底誰才是最適合的完美狗保姆呢？



片中也點出了許多現實的狀況，譬如早出晚歸的上班族，回家面對等了你一天的毛小孩，內心總有些歉疚。流浪狗收容中心的情況令人心酸，除了資源嚴重缺乏，還說出了現代人「不領養混種狗」的心態。民宿老闆對自己養的狗態度惡劣，只盤算著將狗狗賣給狗肉店。或者展開雙臂迎接狗狗還給予舒適環境的女主人，卻連狗狗的名字都不想知道。



狗是相當親人的動物，更懂得分辨誰才是愛狗人士。片中的柳演錫以及車太鉉成了十足的「狗狗磁鐵」，明明是想送養自己的寵物狗魯尼，最後卻帶回了滿滿一車子的狗狗，只因為這對表兄弟對待毛小孩就像自己的家人一般，捨不得看牠們受苦，也想為牠們找到真心愛牠們的主人。



這趟旅程真的充滿笑聲與溫暖，車太鉉果然是搞笑演員的第一把交椅，也許人生過得苦澀，但他總是充滿正能量，讓心情低落的柳演錫以及觀眾們也不斷被他逗樂。最後兩人終於想出了兩全其美的辦法，讓這些狗狗們能夠找到幸福的棲息地。也終於體會到何謂真正的家人，因為真正的家人，就是一起走到最後相互陪伴的人。《超完美狗保姆》將於3月10日在台正式上映。



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