可愛、溫暖、愉快、療癒、感動 《超完美狗保姆》在韓上映大獲好評~柳演錫與車太鉉遇見更多驚喜保姆候選人!

年度最萌、最可愛的寵物話題電影《超完美狗保姆》，即將在3月10日於全台溫馨獻映。本片除了由柳演錫、車太鉉領銜主演，其他演出的群星陣容也讓人眼睛一亮，包括鄭仁仙、朴昣奏（又譯朴真珠）、金裕貞、柳秀榮、金志映、禹棹奐、鄭智勳等知名演員全體出動，展現強烈存在感的同時，更為電影增添豐富色彩。

《超完美狗保姆》是《鋼鐵雨：深潛行動》製作公司精心打造的年度溫馨力作，故事描述面臨「提早登出」危機的狗主人「民秀」，和人生本來就面臨危機的「真國」，為了替愛犬「魯尼」尋找完美保姆而展開面試，意外以「犬」為名義持續奔走的故事。尤其兩人展開從首爾到濟州的旅程，路上與多位保姆候選人，以及各種充滿特色的角色相遇，更是豐富了劇情張力。曾在戲劇《加油吧威基基》演出金正賢女友的鄭仁仙，這回在本片成為跟柳演錫論及婚嫁的女友，更是讓對方展開旅程與成長契機的關鍵角色。





而在戲劇《那年，我們的夏天》演出女主角好友的朴昣奏（又譯朴真珠），則演繹為了孩子免疫力與情緒發展，因此想領養狗狗的媽媽，將用自己獨特的幽默節奏，巧妙詮釋新手媽媽的歇斯底里，展現誘發笑聲的自然演技。此外，曾與導演合作電影《驅魔使者》，近期又以戲劇《The King：永遠的君主》人氣飆升的禹棹奐，則飾演朴昣奏的老公，將以意想不到的現身方式，讓觀眾享受尋找他在哪邊的樂趣。男星柳秀榮與童星鄭智勳則飾演想要領養狗狗的父子，柳秀榮不僅展現如同實際爸爸一樣多情而真實的演技，鄭智勳更成功詮釋失去小狗而陷入失落感的敏感中學生。有趣的是，鄭智勳甚至還發揮自己的武術實力，跟柳演錫在片中展開荒唐的動作混戰。



主演過戲劇《雲畫的月光》的金裕貞，也將飾演最後一位神秘的保姆候選人。全程坐著演出的她，透露因為閱讀劇本產生共鳴，便欣然同意接演；角色在引發好奇的同時，更在傳達電影主題方面起到很大作用。《超完美狗保姆》上週在南韓舉行試映會，也在所有年齡層觀眾中引發熱烈共鳴，獲得一致好評，即將在3月10日於台灣溫馨獻映。



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