赠票：一部笑中带泪，思考宠物毛小孩对饲主意义的温暖之作！——电影《超完美狗保姆》台湾场交换券

KSD现在送出电影《超完美狗保姆》台湾场交换票券，主演的柳演锡、车太铉继电视剧《急诊室的春天》后再度合作演出，想看这一场寻找完美保姆之旅，就快来参加吧！

详情请参考以下：

送出： 《超完美狗保姆》台湾场交换票券１０张 (送出给5位，每位可得2张)

活动日期：即日起至3月7日

公布日期：3月8日中午

（於此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 追踪 「KSD 韩星网 Instagram」 如下图，按下追踪（蓝圈）



(2) 请按此填写参加表格 😉

***使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／将以电子邮件方式寄给得奖者，再请到得奖者现场换取门票观赏

故事大纲：

民秀（柳演锡饰演）跟女友求婚，对方竟爆出让他惊呆的真相！原来女友对狗狗过敏，以至於每次跟民秀的黄金猎犬「鲁尼」相处时，都必须先吞下抗过敏药物…。面对爱犬与爱人必须二选一，民秀不得已只好帮鲁尼寻找一个完美保姆！他找来想开咖啡厅却落空，人生也同样面临危机的表哥真国（车太铉饰演）协助，一起为鲁尼寻找合适的新保姆。於是，两个男人一只狗，踏上从首尔到济州的「狗保姆面试」之旅。他们在路上遇到许多不同的狗狗，也让他们开始思考「家庭」究竟该是什么模样…。



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

＊电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：采昌国际

图片：采昌国际提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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