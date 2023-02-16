《超完美狗保姆》3月10日全台上映！柳演錫：「第一次看自己的作品看到飆淚…想起我的狗狗」

電影《超完美狗保姆》即將於3月10日在台上映，主演柳演錫以及車太鉉與一群狗狗們將帶來療癒又感人的故事。而很有愛心的柳演錫更是在拍完這部片後領養了遺棄犬，也時常在SNS上與大家分享他們的生活近況。

《超完美狗保姆》日前舉辦試映會，導演金柱煥與主角柳演錫、車太鉉也都來到現場，與大家分享這部作品的小故事。導演表示很希望這部作品能給觀眾們帶來一點點安慰，車太鉉則說，自己從這部作品中感受到了之前從來沒有過的感動，經歷了嚴峻的疫情時期，電影終於能夠與大家見面也是相當感動，不忘初衷也感慨萬千，希望大家能夠喜歡這部《超完美狗保姆》。



柳演錫剛結束電視劇作品《愛情的理解》，也將很快投入下一部新電視劇的拍攝行程，可說是相當忙碌，但《超完美狗保姆》對他而言可是意義非凡。他提到《超完美狗保姆》是他第一次看著自己演出的作品又哭又笑，不像之前輕鬆的看，知道這部作品的內容後就令人難過想哭，每一幕有狗狗出現的畫面都動搖著他的心，甚至讓他哭到不行。



柳演錫提到自己哽咽落淚的原因，是因為從小時開始，家中就一直都有狗狗的存在，總是和這些毛孩們一起生活著，只是狗狗生長的速度跟我們不太一樣，有不得不先送走牠們的瞬間，也曾讓我想遺忘想逃開，《超完美狗保姆》也讓他想起了那段過往的記憶。



《超完美狗保姆》描述尋找狗狗保姆的民秀（柳演錫飾）面臨生涯危機，而人生本來就面臨著危機的鎮國（車太鉉飾），兩個大男人為了替他們的愛犬魯尼尋找完美狗保姆而踏上一段意外的旅程。3月10日即將在台上映。



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