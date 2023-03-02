《玩什麼好呢？》劉在錫私下揪《無限挑戰》班底cover TEEN TOP影片曝光！預告要重聚啦！

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）新一集EP.174展開了新計畫，靈感來自一支不知道從誰手上流出的影片，可能要讓劉在錫組全新的愛豆團體！

事情是這樣的，朴PD拿到一支影片，影片竟是劉在錫和好友們私下練舞的畫面，從未公開過！畫面中可見有Haha、昶熙、世熙、世鎬、在錫、光熙、炳宰練舞，練習TEEN TOP的〈To you〉。

劉在錫又害羞又生氣到底哪來的，但還是娓娓道來為何會突然練舞。他回想當時，似乎正值Covid-19大肆影響綜藝界的時候，他找了一群熟人自掏腰包練舞，想在中秋節發布cover影片，結果因為拍攝那天柳炳宰接觸了確診者無法赴約，最後不了了之。



講著講著劉在錫似乎有些感慨，提到最初拍《玩什麼好呢？》也是「想和孩子們聚在一起做些什麼」，而他找來跳舞其中的梁世炯、曹世鎬、黃光熙與Haha是《無限挑戰》成員，劉在錫坦言《無限挑戰》突然結束「我們也覺得很突然」：「我對成員一直都有愧疚與感謝的情感，當然不是因為這樣（才跳舞），總之剛好那個時機聚在一起。」



聽到劉在錫這番話，朴PD當然要幫他圓夢了！決定加上劉在錫在《藉口罷了》不公開的私藏曲，似乎要推出全新的愛豆團體！

《玩什麼好呢？》下集預告，劉在錫介紹自己是促銷經紀公司的「JS」，讓其他成員變成練習生，柳炳宰、曹世鎬、梁世炯、南昶熙與黃光熙也加入！這群來賓加上《玩什麼好呢？》原有成員劉在錫與Haha，就是cover TEEN TOP〈To you〉原班人馬啊！（最後小編極力敲碗：在錫你也要跳啊！）



▼劉在錫等人cover vs原版TEEN TOP〈To you〉



▼預告



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