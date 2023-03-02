金圣喆接替「4毒王」刘亚仁主演Netflix《地狱公使》第二季！梁东根&文瑾莹预告加盟，有望明年上架

Netflix暗黑奇幻剧集《地狱公使》第一季完结已2年，主演刘亚仁却於近日被查出习惯性吸毒、且品类多达4种，最终决定从第二季下车，改由金圣喆接替担任主演。

《地狱公使》改编自同名网漫，第一季中世界各地出现「天使」预言死亡及下地狱时间，混乱中崛起新兴宗教组织「新真理会」并引发新的恐慌，少数派人士站在其对立面保护家人、努力让世界重回正轨。



第一季由刘亚仁担任第一主角，饰演关键人物「新真理会」的首领「郑晋守」，坚信地狱使者是来自上帝的启示。 第一季播毕后在各国观众间引起不少关注与讨论，去年9月终於正式宣布制作第二季，讲述朴静子和郑晋守复活后的故事。



然而，刘亚仁近日在韩国食品药物安全部的例行检查中被发现滥用违禁药物，且除了最开始怀疑的麻醉药异丙酚（俗称牛奶针）之外，还追加验出大麻、K他命、古柯碱共4种毒品。 其中牛奶针近两年内注射超过100次，以2021年来算相当於每5天一针，夸张程度令网友惊呼「抓他是救他的命」。



今日Netflix宣布，刘亚仁将从第二季剧组下车，由金圣喆接替担任男主角。



金圣喆2017年以音乐剧《思春期》出道，同年在《机制牢房生活》饰演「法子」金永哲，立即给观众留下深刻印象；随后在《黑道律师文森佐》和宋仲基强行组CP、在《Sweet Home甜蜜家园》客串阴森反派，每次亮相都是完全不同的角色。







最近一次担任主演是《那年，我们的夏天》的男二号「金志雄」，单恋女主国延秀（金多美 饰）多年却碍於好兄弟崔雄（崔宇植 饰）而无法坦白，沉稳深情演技赚足观众泪水。





目前金圣喆正在出演话剧《莎翁情史》、将至本月底为止，4月到6月还将在音乐剧《死亡笔记》中担任「L」一角。 多才多艺的他屡屡挑战不同类型的角色，让众多网友对这次接拍《地狱公使2》感到十分期待：「金圣喆演技超赞」、「角色很适合他」、「Netflix第二个儿子出现了XD」、「幸好这部还没开拍，期待金圣喆」。



《地狱公使》第二季延续第一季原班人马金贤珠、金信禄、梁益准、李蕊等，还将加入梁东根、文瑾莹、林成宰、赵东仁等新面孔，计划今年夏季开拍、明年上架。





▽《地狱公使》第二季先行预告：



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