劉亞仁體內檢出3種違禁藥，一年內注射異丙酚多達73次！所屬社：未收到警方確認

據韓國多家媒體報道，鑒定機構在劉亞仁毛髮中發現除大麻和異丙酚外還有第三種違禁藥物，而單是2021年，劉亞仁注射異丙酚的次數就多達73次，平均每月6次。

根據韓國食品藥物安全處（以下簡稱食藥處），劉亞仁從2021年1月4日至12月23日注射異丙酚（俗稱牛奶針）共計73次，總用量達到4400ml。 針對劉亞仁的逮捕令中也記載了這一內容。



國立科學搜查研究院對劉亞仁毛髮進行精密鑒定後發現，除了異丙酚和大麻之外，還有第3種毒品類成分也呈陽性反應。 對此，劉亞仁所屬社表示已多次詢問警方但都沒有得到回復、一直只有媒體報道，因此無法發表相關聲明，但如若被傳喚必將誠實配合調查。



目前警方已沒收劉亞仁的兩部手機進行數位證據鑑識，稍晚將以嫌疑人身份傳喚調查。

劉亞仁憑電影《思悼》和《收屍人》斬獲青龍、百想、亞洲電影大獎三大影帝，且是韓國史上第二年輕的青龍影帝。 劉亞仁已拍好3部新作品原計劃今年內公開，分別是電影《終極對弈（曾譯名：勝負）》《HI. FIVE》及Netflix劇集《末日愚者》。其中以超能力人類為主題的《HI. FIVE》投資超過200億韓元，目前相關工作只得全面停擺。





韓國網友（1，2）無不對這一消息感到震驚：「這還只是2021年的，去年很可能更頻繁」、「單是牛奶針就5天一次，再加上另外兩種藥，有幾天是清醒的？」 、「河正宇也不過9個月注射19次」、「這程度真的不會猝死嗎」、「日常生活沒問題嗎」、「一直沒被抓到都很神奇」、「可惜了他的才華」、「身邊人可能都需要檢查」。



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