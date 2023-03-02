MONSTA X 玟赫遊戲中被成員「針對」？最終周憲要請所有人食刀切麵！

本週二在MONSTA X 在官方YouTube頻道上發布了自製節目《MONSTA X吃不到也GO》（MON.吃.GO），標誌著他們自出道九年來首次創作內容。

在這次拍攝中，成員們聚集在江陵進行了關於影片縮圖（Thumbnail）概念的激烈討論。 他們同意一個意見，即「如果縮圖不有趣，人們就不會觀看影片」，於是誕生了「因為太有趣，我很抱歉」這樣一個引人注目的縮圖。



然後，他們開始了一個名為「午餐賭注」的遊戲，把每位成員的卡片貼在負責該成員的攝影師的身背後，而第一個被撕掉卡片的攝影師，那位成員將需要請所有工作人員吃午餐。 成員們原本打算瞄準玟赫的攝影師，然而玟赫率先撕掉了周憲攝影師的卡，最終周憲請了大家吃了刀切麵條！

之後MONSTA X來到了一間屋，因為只有3張床，兩位成員只能睡在地板上，成員決定以「福不福」運氣遊戲來決定誰可睡到床、誰要在地板上睡覺。 棋子飛得最遠接近GoPro攝影機的成員將可選擇在床上睡，而其他兩個成員則要睡在地板上。



在「飛棋子」遊戲中，基現、玟赫和亨願為保衛床而戰。 亨願的華麗手勢讓他成為眾人矚目的焦點，將棋子飛到離攝影機最近的位置。 不幸的是，周憲和I.M在輸掉比賽後只好在地板上睡覺。



在下一集中，李玟赫提出了一個新的運氣遊戲，以決定哪兩名成員將去購物準備晚餐。MONSTA X繼續通過不可預測的選擇方式激發粉絲的好奇心，為不同的任務選擇成員。



從預告片中可以看出，MONSTA X的新節目《MONSTA X吃不到也GO》承諾展示成員們天然的默契和優異的綜藝感，從第一集就給粉絲們帶來豐富的笑聲，到讓觀眾瞥見了團體日漸提升的綜藝感和最真實的一面，令人期待成為傳奇級別的自製團綜。節目會在每週二晚上10點在MONSTA X的官方YouTube頻道播出。

本集內容：



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