《黑暗榮耀》舉行線上期中考試！主演看了直搖頭：怎麼會出這種題目XD

《黑暗榮耀》好會「搞事」哦！（大笑）

1日，Netflix Korea官方IG公開了《黑暗榮耀》演員鄭星一、車珠英、金建宇、金赫拉、朴成勳等5人參加電視劇期中考試的影片。演員也太難當了吧，不僅要飆演技，還要考試，哈哈哈哈~（小編完全是看熱鬧，不嫌事大的心態！！）

考試內容全都和電視劇有關，金赫拉表示：「好久都沒考過試了！」金建宇和朴成勳稱：「應該能拿100分吧」、「第一名有什麼禮物？」 本次期中考試共有30題，答題時間為20分鐘。 眾人一邊答題一邊驚呼「這也太難了吧」，朴成勳更是說：「這種問題怎麼可能有人知道，是不是出錯題了！」



連演員都覺得難的試卷，《黑暗榮耀》期中考試將於3月3日週五晚9點20分（韓國時間）實時進行，各位劇迷考生們可以從10點開始答卷。 另外，因為本劇定為「青少年不可觀看」等級，因此未成年者雖然可以參加考試，但即使分高也不能得獎，會被判為成績無效。

《黑暗榮耀》Part.2將於3月10日正式上檔，預計宋慧喬將展開暢快淋漓的復仇大計，誰將第一個墜入地獄讓我們一起拭目以待。



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