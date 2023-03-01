《哲仁王后》登Netflix熱度大逆襲！這麼多CP組合你最喜歡哪對？「No Touch」夫婦？「Mama叫」CP？

《哲仁王后》你看了嗎♡♡♡？

爆笑古裝劇《哲仁王后》上月中旬因為登上了串流平台Netflix播出（‎黃viu煲劇平台仍可收看喔！），熱度在全球大逆襲，不曉得你看完了嗎？這麼多CP組合之中，你最喜歡誰？

*相關報導：‎超經典爆笑古裝劇《哲仁王后》逆襲登韓國Netflix第一、全球第三！誰想過它一度在韓國「被消失」

（以下含有劇透）



No Touch夫婦

現代男子張奉煥（崔振赫 飾）穿越到了古代哲仁王后金昭容（申惠善 飾）身上，他一個直男怎麼能接受自己成了女人？而且丈夫還是鼎鼎大名的哲宗（金正賢 飾）呢？（奉煥雖然和韓國史很熟，但沒想過要和哲宗那麼熟啊～）



「張昭容」（又稱昭奉）和哲宗明明說好要No Touch，結果這「No Touch」變調，兩人甚至醉後翻雲覆雨懷了愛的結晶，後續這段戰友愛也漸漸變得不一樣了……



金昭容&堂哥

堂哥金炳仁（羅人友 飾）的角色就是經典可憐男二，想用自己的方式守護金昭容，殊不知卻差點對她做了無可彌補的傷害，但不可否認他一等一的深情，金昭容總說當自己躲起來的時候，能找到自己的人只有哥哥。



未公開片段才透露他深愛金昭容的真正原因。他被親生爸爸拋棄賣給金左根（金太祐 飾），是陽光的金昭容用笑容迎接他，那抹笑容就成為往後支撐他的力量。



趙花真&永平君

「宜嬪」趙花真（薛仁雅 飾）一心向著哲宗，還以為兩人互相傾慕，結果被張昭容橫刀奪愛（其實是找回本來的位置）。而趙花真身邊也有永平君（劉旻奎 飾）這樣默默守護的癡情男子，永平君為了讓「宜嬪」趙花真（薛仁雅 飾）畫畫，站著不動好幾小時，最後跪地紅著臉說抽筋了，場面好笑又令人深刻。



結局兩人在宮外確認心意，寫下了美好Ending（在這之前憨厚的永平君又站太久抽筋XDD）。而在未公開片段中，趙花真早察覺永平君的心意，內疚只關心殿下（哲宗），而未看見永平君心上有一樣的痛。



「Mama號」（Mama叫）CP

崔尚宮（車清華 飾）和待令熟手萬福（金吝勸 飾）在劇中是稱職綠葉，根本是「一叫成名」，在竹林中不約而同一起吶喊「娘娘──」（韓文音近Mama），也叫出了感情。



結局逃亡時的相互扶持，以及番外篇《哲仁王后：竹林》裡兩人的互動，每每有趣又有愛。



洪燕&金煥&洪別監

金煥（永才 飾）喜歡洪燕（蔡瑞恩 飾）的那刻，下秒洪燕轉身就喜歡上洪別監（李在源 飾），而金煥卻視洪別監為愛情顧問！金煥老是向洪別監訴苦，洪別監也不厭其煩安慰他，讓觀眾看了一度覺得這兩位才是真愛啊！



以上這些你「嗑」哪對呢？No Touch夫婦如果再細分還能分成張奉煥&哲宗、金昭容&哲宗，結局也掀起爭論到底是金昭容坐享其成得到哲宗，還是由於是金昭容才讓張奉煥對哲宗有感情，不知道你是怎麼想的呢？Netflix只上架正篇，有機會不妨找來番外篇《哲仁王后：The Secret》（哲仁王后：竹林）與特輯節目《哲仁王后：日談》來看！（番外篇與特輯節目黃viu均有！）

▼對於站奉煥&哲宗的觀眾來說，結局後回頭看這幕會哭啊~



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