《花書生熱愛史》辛叡恩演的角色還原真我、演技獲讚～甩走收視毒藥惡名！

《花書生熱愛史》將在月中旬迎來大結局，有追看的朋友覺得現在的故事發展進度如何呢？

《花書生熱愛史》正於亞洲各地熱播，劇中謎團亦被一一揭開：姜剷（厲雲飾）正是被殿下追殺多年的廢世孫李薛、看似玩世不恭的金是姴（姜勳飾）則是守護世孫長達八年的「看守人」，而丁柳嘏（鄭乾柱飾）竟是世子的私生子李㻩！



回宮後的姜剷以保護端午、保護百姓為己任，立志建構一個更美好的世界，卻因為四面受敵而遭到不少反對；此時丁柳嘏則集結志同道合的人才，致力創建一個以人為本的社會，李㻩李薛「兩兄弟」看似將會掀起權力爭奪戰！



近日辛叡恩接受專訪，談到接拍《花書生熱愛史》的原因：「（以前）我想最大限度地累積經驗和底子、等到自己成熟的時候再拍史劇，所以覺得這次來得比想像中要早一些；但是回想起來，現在正是適合的時候，收穫也太多了！迄今飾演的角色中，端午和我的真實面貌相似度最高，大部分反應都是我的縮影。」



事實上，不少觀眾大讚辛叡恩在《花書生熱愛史》中演技自然，更誇她愈來愈有韓流明星的感覺！不過過去辛叡恩曾被冠上收視毒藥，當時她與好友文佳煐登上直播節目，還一度因為不堪輿論壓力而當場淚崩，幸好今年她接連憑藉多部佳作人氣急升，對此好友文佳煐也大讚叡恩個性堅強：「與其說是我給她力量，不如說叡恩是一個獨立、做得很好的朋友，她是不常常表露自己的類型，但是很努力地堅持了下來。」

Viu Original原創青春史劇《花書生熱愛史》劇集逢星期一、二晚上10時20分在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度！

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