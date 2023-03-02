車太鉉&柳演錫告訴你遇到演員「暴風成長」怎麼辦！《機智醫生生活2》「羽朱」這幕看一次就笑一次！

車太鉉與柳演錫上劉在錫YouTube節目《藉口罷了》笑點滿滿，這裡再分享一個──遇到演員「暴風成長」怎麼辦？

車太鉉與柳演錫為了宣傳電影《超完美狗保姆》而作客，聊到電影裡其實主角都是狗狗們，狗狗們才是展現演技的要角，兩人還分享一個幕後趣事。由於天氣的關係拍攝時間拉長，有一幕拖了1、2個月才拍，劉在錫馬上聽懂：「孩子長大了……？！」

「也長太大了！」車太鉉爆笑出來，和柳演錫你一言我一語，說著狗狗本來手掌大而已，結果變成手臂大！為了解決這個狀況，導演沒有「換角」而是改成長鏡頭遠遠拍攝XDD 劉在錫佩服：「真的是好導演！」柳演錫也說：「他很尊重狗狗演員。」



柳演錫馬上加碼一個故事，這故事也許大家都聽過，就是他自己拍的《機智醫生生活2》。飾演「李翊晙」曹政奭兒子的童星「羽朱」金雋（金俊），因為時隔一段時間才開拍二季，他的暴風成長不符合劇裡才隔一天的時間線，柳演錫：「那朋友第2季長很快，醒來後第二天就……孩子長太大了……」

「結果，政奭哥就即興發揮：『哦我的寶貝，一夜之間是不是長大了很多？』」柳演錫邊笑邊模仿曹政奭劇中台詞，還模仿他用手掌量孩子身高，笑翻劉在錫和車太鉉。



回顧《機智醫生生活2》正片還有更好笑的事，因為保姆也發現羽朱一夜長太大，李翊晙本想用「是新年嘛」帶過，結果保姆覺得更荒唐了，李翊晙乾脆用《星際戰警》（Men in Black；黑超特警組）記憶消除器清除大家的記憶，要觀眾也別計較了～XDD



▼羽朱兩季驚人對比



▼《藉口罷了》聊到狗狗和小孩演員暴風成長怎麼辦（已定位15:03）



*延伸閱讀：

劉在錫拼命糾正柳演錫是40歲不是38歲，最後反被他與車太鉉氣到：「我和你們不合！」／

‎劉在錫問柳演錫：「Starship？演錫在光洙的公司？」車太鉉：「什麼叫光洙的公司？他有那麼偉大嗎？」

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