MONSTA X 玟赫游戏中被成员「针对」？最终周宪要请所有人食刀切面！

本周二在MONSTA X 在官方YouTube频道上发布了自制节目《MONSTA X吃不到也GO》（MON.吃.GO），标志著他们自出道九年来首次创作内容。

在这次拍摄中，成员们聚集在江陵进行了关於影片缩图（Thumbnail）概念的激烈讨论。 他们同意一个意见，即「如果缩图不有趣，人们就不会观看影片」，於是诞生了「因为太有趣，我很抱歉」这样一个引人注目的缩图。



然后，他们开始了一个名为「午餐赌注」的游戏，把每位成员的卡片贴在负责该成员的摄影师的身背后，而第一个被撕掉卡片的摄影师，那位成员将需要请所有工作人员吃午餐。 成员们原本打算瞄准玟赫的摄影师，然而玟赫率先撕掉了周宪摄影师的卡，最终周宪请了大家吃了刀切面条！

之后MONSTA X来到了一间屋，因为只有3张床，两位成员只能睡在地板上，成员决定以「福不福」运气游戏来决定谁可睡到床、谁要在地板上睡觉。 棋子飞得最远接近GoPro摄影机的成员将可选择在床上睡，而其他两个成员则要睡在地板上。



在「飞棋子」游戏中，基现、玟赫和亨愿为保卫床而战。 亨愿的华丽手势让他成为众人瞩目的焦点，将棋子飞到离摄影机最近的位置。 不幸的是，周宪和I.M在输掉比赛后只好在地板上睡觉。



在下一集中，李玟赫提出了一个新的运气游戏，以决定哪两名成员将去购物准备晚餐。MONSTA X继续通过不可预测的选择方式激发粉丝的好奇心，为不同的任务选择成员。



从预告片中可以看出，MONSTA X的新节目《MONSTA X吃不到也GO》承诺展示成员们天然的默契和优异的综艺感，从第一集就给粉丝们带来丰富的笑声，到让观众瞥见了团体日渐提升的综艺感和最真实的一面，令人期待成为传奇级别的自制团综。节目会在每周二晚上10点在MONSTA X的官方YouTube频道播出。

本集内容：



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