《哲仁王后》登Netflix热度大逆袭！这么多CP组合你最喜欢哪对？「No Touch」夫妇？「Mama叫」CP？

《哲仁王后》你看了吗♡♡♡？

爆笑古装剧《哲仁王后》上月中旬因为登上了串流平台Netflix播出（‎黄viu煲剧平台仍可收看喔！），热度在全球大逆袭，不晓得你看完了吗？这么多CP组合之中，你最喜欢谁？

*相关报导：‎超经典爆笑古装剧《哲仁王后》逆袭登韩国Netflix第一、全球第三！谁想过它一度在韩国「被消失」

（以下含有剧透）



No Touch夫妇

现代男子张奉焕（崔振赫 饰）穿越到了古代哲仁王后金昭容（申惠善 饰）身上，他一个直男怎么能接受自己成了女人？而且丈夫还是鼎鼎大名的哲宗（金正贤 饰）呢？（奉焕虽然和韩国史很熟，但没想过要和哲宗那么熟啊～）



「张昭容」（又称昭奉）和哲宗明明说好要No Touch，结果这「No Touch」变调，两人甚至醉后翻云覆雨怀了爱的结晶，后续这段战友爱也渐渐变得不一样了……



金昭容&堂哥

堂哥金炳仁（罗人友 饰）的角色就是经典可怜男二，想用自己的方式守护金昭容，殊不知却差点对她做了无可弥补的伤害，但不可否认他一等一的深情，金昭容总说当自己躲起来的时候，能找到自己的人只有哥哥。



未公开片段才透露他深爱金昭容的真正原因。他被亲生爸爸抛弃卖给金左根（金太佑 饰），是阳光的金昭容用笑容迎接他，那抹笑容就成为往后支撑他的力量。



赵花真&永平君

「宜嫔」赵花真（薛仁雅 饰）一心向著哲宗，还以为两人互相倾慕，结果被张昭容横刀夺爱（其实是找回本来的位置）。而赵花真身边也有永平君（刘旻奎 饰）这样默默守护的痴情男子，永平君为了让「宜嫔」赵花真（薛仁雅 饰）画画，站著不动好几小时，最后跪地红著脸说抽筋了，场面好笑又令人深刻。



结局两人在宫外确认心意，写下了美好Ending（在这之前憨厚的永平君又站太久抽筋XDD）。而在未公开片段中，赵花真早察觉永平君的心意，内疚只关心殿下（哲宗），而未看见永平君心上有一样的痛。



「Mama号」（Mama叫）CP

崔尚宫（车清华 饰）和待令熟手万福（金吝劝 饰）在剧中是称职绿叶，根本是「一叫成名」，在竹林中不约而同一起呐喊「娘娘――」（韩文音近Mama），也叫出了感情。



结局逃亡时的相互扶持，以及番外篇《哲仁王后：竹林》里两人的互动，每每有趣又有爱。



洪燕&金焕&洪别监

金焕（永才 饰）喜欢洪燕（蔡瑞恩 饰）的那刻，下秒洪燕转身就喜欢上洪别监（李在源 饰），而金焕却视洪别监为爱情顾问！金焕老是向洪别监诉苦，洪别监也不厌其烦安慰他，让观众看了一度觉得这两位才是真爱啊！



以上这些你「嗑」哪对呢？No Touch夫妇如果再细分还能分成张奉焕&哲宗、金昭容&哲宗，结局也掀起争论到底是金昭容坐享其成得到哲宗，还是由於是金昭容才让张奉焕对哲宗有感情，不知道你是怎么想的呢？Netflix只上架正篇，有机会不妨找来番外篇《哲仁王后：The Secret》（哲仁王后：竹林）与特辑节目《哲仁王后：日谈》来看！（番外篇与特辑节目黄viu均有！）

▼对於站奉焕&哲宗的观众来说，结局后回头看这幕会哭啊~



*同场加映：‎《哲仁王后》才4集就充满粉红泡泡多吻戏？错了，每场吻戏都让你意想不到！／

‎《哲仁王后》未播三片段释出！堂哥深爱金昭容的真正原因终於公开！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻