Super Junior將推出沙烏地旅遊實境秀《神燈的騎士》！6成員利特&神童&銀赫&東海&厲旭&圭賢作伴遊中東

SM娛樂今日宣佈，男團Super Junior將與沙烏地阿拉伯觀光廳合作推出全新旅遊實境秀《神燈的騎士》，如此受到重視，足以見得他們在當地的超高人氣啊！

Super Junior出動6名成員利特、神童、銀赫、東海、厲旭、圭賢，他們將在節目中化身6位騎士，為尋找幫人實現心願的神燈，在沙烏地阿拉伯這片神秘的土地上展開無法預料的旅程。



值得一提的是，這次節目是由沙烏地阿拉伯觀光廳讚助製作。 Super Junior在2019年於沙烏地阿拉伯舉辦單獨演唱會《SUPER JUNIOR WORLD TOUR 「SUPER SHOW 7S」 in JEDDAH》，成為第一組在當地開場的亞洲歌手。

當時門票不到3小時就全部售罄、甚至一度導致售票網站癱瘓，還獲得世界上最大規模的廣告應援，就連沙烏地阿拉伯大使夫婦都親臨現場觀看演唱會，讓人切實感受到Super Junior的火爆人氣！





韓國的旅遊實境秀多年來已陸續走遍歐洲、美洲、非洲多個國家，卻罕有在中東取景的機會，這次Super Junior的旅遊節目將把沙烏地阿拉伯令人歎為觀止的自然和文化風光盡收眼底，讓人不得不期待啊！靜候關於播出平台和時間的更多消息啦~



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