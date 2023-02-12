真情侶就是最甜的♥《換乘戀愛2》結束後終於有兩人的同框照，賢奎還摟著海恩的腰～

《換乘戀愛2》結束後，終於等到賢奎和海恩的同框照啦！

照片中，賢奎和海恩甜蜜地擁抱在一起，最近染成黑髮的海恩眨眼展現可愛的魅力，被稱爲「首爾大學男神」的賢奎也展現出衆的外貌。據悉，該照片是兩人的朋友上傳到自己的 IG Story 上。



해은이 전남친 - 넌 너같은사람 만나야해!



해은이 현남친 - 저요?



ㅋㅋㅋㅋ



같이 파티들 즐기는 커플 바로 현해 #현규 #해은 #환승연애2 pic.twitter.com/WInkxrGrk0 — memories with 현규해은 (@hae_ppywithhyu) February 12, 2023

在《換乘戀愛2》結束後，賢奎和海恩和其他出演者一起的目擊之談常出現在 SNS 上，但他們的合照則是首次。之前爲迎接新的一年，兩人一起去紐約旅行，不過...他們只有互相給對方拍照，並沒有公開合照。



看到他們首次同框照，讓很多粉絲紛紛表示：「兩人很般配」、「兩人交往得很好啊」、「海恩只走幸福路吧～」、「再給我吧ㅠㅠ 填滿50張吧」、「姐姐看起來很幸福」、「兩人的顏值太厲害」、「安靜地見面真是絕了」等等。

另外，出演《換乘戀愛2》後成爲公認的「名人」的海恩（IG追蹤突破百萬人），日前開設了 YouTube 頻道。她在自己的頻道上公開短影片後，宣佈即將正式開始活動，因此備受期待。



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