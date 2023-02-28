李秉憲用法人名義投資不動產3年獲利100億，被追繳上億稅款！公司：正常化處理

利用法人名義投資、買賣房地產，3年獲利100億（韓幣，下同）。

名人掙錢要比普通人快得多，按理說稅也就得納得更多，但不少人為了減少納稅份額，會利用不當手段或者「智慧型」方法來有效避稅。 這種避稅方法多種多樣，舉例來說有藝人建立個人工作室之後，安排親朋好友「假入職」，再支付所謂的人工費用。 也有人通過稅務公司，利用父母名義開皮包公司，作假帳來避稅。 還有人將粉絲會收入和賣周邊的收入存入父母名義的帳戶裡，利用一切方法來避稅。

近期韓國國稅廳對藝人、運動員、網漫作家、YouTuber等84人展開稅務調查，與此同時知名男星李秉憲被韓媒爆料去年9月接受了國稅廳查稅，被追繳了上億元的罰金。李秉憲被指可能利用個人和法人進行房地產投資等。 2018年李秉憲以個人和法人Project B名義在楊坪洞買下一棟10樓大廈，2021年售出後輕鬆獲得100億差價。 而不動產租賃公司Project B於2017年9月創建，李秉憲本人擁有100%的股權。 韓媒解釋稱，李秉憲在購買大廈時用法人名義而非個人名義，是因為法人名義更有利，且可以節稅（納稅人在不違背稅法立法精神的前提下，當存在著多種納稅方案的選擇時，納稅人通過充分利用稅法中固有的起征點、減免稅等一系列優惠政策，以稅收負擔最低的方式來處理財務、經營、交易事項）。

BH娛樂相關人士表示：「李秉憲演員在過去的30年裡，一次也沒有發生過與稅金有關的不光彩的事情。 追徵金是因為廣告片酬入賬時間的差異，演員自掏腰包給全體職員的獎金作為公司費用處理的部份，在會計處理正常化階段發生的」。

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