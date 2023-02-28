李秉宪用法人名义投资不动产3年获利100亿，被追缴上亿税款！公司：正常化处理

利用法人名义投资、买卖房地产，3年获利100亿（韩币，下同）。

名人挣钱要比普通人快得多，按理说税也就得纳得更多，但不少人为了减少纳税份额，会利用不当手段或者「智慧型」方法来有效避税。 这种避税方法多种多样，举例来说有艺人建立个人工作室之后，安排亲朋好友「假入职」，再支付所谓的人工费用。 也有人通过税务公司，利用父母名义开皮包公司，作假帐来避税。 还有人将粉丝会收入和卖周边的收入存入父母名义的帐户里，利用一切方法来避税。

近期韩国国税厅对艺人、运动员、网漫作家、YouTuber等84人展开税务调查，与此同时知名男星李秉宪被韩媒爆料去年9月接受了国税厅查税，被追缴了上亿元的罚金。李秉宪被指可能利用个人和法人进行房地产投资等。 2018年李秉宪以个人和法人Project B名义在杨坪洞买下一栋10楼大厦，2021年售出后轻松获得100亿差价。 而不动产租赁公司Project B於2017年9月创建，李秉宪本人拥有100%的股权。 韩媒解释称，李秉宪在购买大厦时用法人名义而非个人名义，是因为法人名义更有利，且可以节税（纳税人在不违背税法立法精神的前提下，当存在著多种纳税方案的选择时，纳税人通过充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列优惠政策，以税收负担最低的方式来处理财务、经营、交易事项）。

BH娱乐相关人士表示：「李秉宪演员在过去的30年里，一次也没有发生过与税金有关的不光彩的事情。 追徵金是因为广告片酬入账时间的差异，演员自掏腰包给全体职员的奖金作为公司费用处理的部份，在会计处理正常化阶段发生的」。

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