任時完反派演技再次大獲成功！電影《原本以為只是手機掉了》連續多日拿下Netflix冠軍，好評不斷～

追完這部電影後，有人看完開始害怕手機的前鏡頭了嗎？（I'm watching you…）

連續拿下 Netflix 電影排行榜上多日冠軍的《原本以為只是手機掉了》持續受到關注，任時完再次挑戰反派演技更加升級，把執著的跟蹤狂特質發揮得淋漓盡致。



由千玗嬉、任時完、金熙元主演的這部全新電影，講述一名平凡的公司職員娜美（千玗嬉 飾）在弄丟了記錄著自己所有個人資訊的智慧型手機後，日常生活開始遭受威脅，還連帶發生了一系列事故，更牽扯出了連續殺人案。



任時完所飾演的手機修理店員吳俊榮，外表看起來人畜無害，實際上手機一旦到了他的手中，他就能透過維修的過程，將你的隱私全部扒光光，當然除此之外，這部電影後面也有許多反轉劇情我就先不劇透了，大家可以自己去追看，我只能說…不怕反派壞，就怕反派又帥又壞又聰明啊！！！



這部驚悚懸疑片是改編自同名日本小說，日本電影同樣也有推出這個作品，也是廣受好評甚至還出了續集，而這次的韓版推出後，也拍出了令人驚艷的成果，而且更是貼合著每個人的日常，在現今社會中，人人都非常依賴著手機，裡面更是藏了許多秘密，如果今天弄掉手機的是你，還遇到了像任時完一樣的角色，想想都覺得太可怕啦…。



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