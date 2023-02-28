《浪漫速成班》心疼海伊！所有線索都說明了智室長畸形的愛！鄭敬淏心痛跟蹤揭真相（EP.13 - 14）

[有雷] 《浪漫速成班》畫風從甜蜜浪漫轉懸疑追兇，海伊與善材因看到了外洩的試題而內心糾結不已，如同過往讓鄭敬淏惋惜的女學生事件再度重演，已揭開身份的鋼珠客智室長目標轉向海伊，在海伊昏迷的過程中警方也將所有線索串聯起來……鄭敬淏也終於發現智室長的行為怪異！

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《浪漫速成班》所有伏筆都在本週爆發，站在法庭上的熙材終於開口，原來他只是為救助流浪街貓，發現貓咪被鋼彈襲擊而開始跟蹤鋼彈客，造成足跡重疊遭到懷疑。他更說出關鍵線索「鋼彈客的右手食指第二指節有一層厚厚的繭」，成了辦案方向之一。



智室長（辛載夏飾）正在找機會攻擊南行善（全道嬿飾），行善也不斷感受到他的不友善，就連好意送了食物到研究室也被智室長直接丟到垃圾桶，目睹這行為的行善非常生氣，但因為智室長對崔直說（鄭敬淏飾）是為舉足輕重的下屬，行善選擇兩人暫時冷靜不談此事。



善材好意與海伊分享媽媽拿到的考古題，兩人卻在考試時赫然發現完全一模一樣，根本是試題外流，善材乖乖交卷得了全校第一，海伊卻刻意交了白卷，也引起了老師的注意，海伊僅說是因為自己考試的失誤，但想找善材聊聊他卻避不見面。善材母親擔心事跡敗露，直接約南海伊見面，希望她不要舉發這事件，海伊沒能答應，此後在走路回家的途中，卻就此失去音訊，行善一家人與崔直說急得報警尋找海伊，最後終於接獲醫院通知。



海伊在回家路上看見智室長又準備對行善發射鋼珠，於是遭到綁架。她掙脫後一路被智室長追逐，導致發生車禍被送醫，智室長更假造訊息看起來像是自殺假象。警方開始展開調查，而另一頭正在調查陳老師命案的警察，發現此案件與多年前他所偵辦的男童弒母案似乎有關，於是開始調查這位失去姐姐與母親的男童。從男童居住處與保全的說法，證實了就是智室長。



智室長知道姊姊向學校舉發自己的母親拿著外流試題給她，與母親發生爭執後輕生。看了姐姐的日記，也深深相信「崔直說老師是唯一可以相信的大人」，於是對於一直逼迫自己讀書的母親痛下殺手。更換了身份進入崔直說研究室工作，對於任何可能影響崔直說的人，一律用鋼珠掃蕩。



崔直說擔心著昏迷中的海伊是否能醒來，一方面請智室長協助安排一些工作的推遲，沒想到智室長卻完全照自己意思進行，私自幫崔直說進行彩排或是講義排版等等，崔直說得知後相當氣憤，與智室長大吵一架並要他離開。不久後智室長又回來找他並下跪道歉，崔直說已從警方得知鋼彈客的關鍵厚繭，加上智室長常使用的鋼筆，海伊手上留有相同的色漬，幾乎斷定了智室長就是真兇！他跟蹤智室長到其住處，接下來該如何逮捕他呢？



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