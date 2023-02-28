刘在锡问柳演锡：「Starship？演锡在光洙的公司？」车太铉：「什么叫光洙的公司？他有那么伟大吗？」

【李光洙躺著也中枪系列】

为了宣传电影《超完美狗保姆》‎，车太铉与柳演作客锡刘在锡YouTube「长舌节目」《只是藉口》，而李光洙根本没有登场，却被提了两次，无缘无故一直中枪XD。

刘在锡搜寻柳演锡的YouTube频道时，发现他是Kingkong by Starship旗下演员：「啊Starship？对嘛，演锡在光洙的公司。」想不到车太铉纠正他：「不是光洙的公司，是演锡的公司，光洙有那么伟大，是光洙的公司吗？」



听得出来车太铉就是想呛刘在锡并连同李光洙一起，不过他还搜寻起来：「是承宪的公司啊！宋承宪的公司。」刘在锡：「还有栋旭！」车太铉：「喔，李栋旭！」柳演锡听了似乎很不是滋味，积极反驳：「不是……我在这家公司待最久，我是创始成员。」



「我们就说是演锡公司吧！」刘在锡才刚说完，听到车太铉喊MONSTA X，直接大转弯：「还有MONSTA X？那就是MONSTA X了，演锡对不起了。」柳演锡无奈不已，明明是在聊他的频道啊……



李光洙下一Part中枪是这样的……

刘在锡：「演锡很擅长talk，栋旭也很喜欢talk。」车太铉：「可是很意外的是，光洙的talk……」刘在锡：「光洙的talk很弱，他身体搞笑比较好。」



听了这番话，柳演习抓紧机会大吐口水：「在《出差十五夜》，我被取笑，年龄攻击！我和IVE那群孩子们坐在一起，（李光洙说）『哥，我还以为你很童颜，坐在那里是不行的！』」最后‎话题又绕回了年龄……



▼提到李光洙大致在8:07、20:53



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻