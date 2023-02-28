刘在锡拼命纠正柳演锡是40岁不是38岁，最后反被他与车太铉气到：「我和你们不合！」

刘在锡的YouTube「长舌节目」《只是藉口》，最新嘉宾是为了宣传电影《超完美狗保姆》‎而来的车太铉与柳演锡，想不到除了「车禧嫔」之外，柳演锡也让刘在锡难以招架。

整个节目最奇怪也最有趣的是，话题不是围绕在电影身上，而是在年龄上面。当柳演锡迟疑的介绍自己是38岁，刘在锡马上开启灵敏直觉：「40了啊？现在是6月啊！」指年龄统一算法还没正式实施。柳演锡感到荒唐：「我从今年就开始这样算了，难道要加上再减掉吗？」



「为什么要自主减2岁？法案6月才生效！」刘在锡还仔细算给柳演锡和车太铉听（柳4月生日，车3月生日），结论就是一个40一个48，柳演锡有够无奈：「现在对1984、1974人都很敏感，不能那样！」



此时有个小插曲，「车禧嫔」第n次逮到刘在锡把柄：「6月为什么要一直看手表？又不是分秒。」节目还没到一半，刘在锡好像就要气死了：「我真的因为他没办法讲话，真的因为他很生气，这是智慧型手表！如果我一直坐著它会叫我动一下――我只是点击确认一下――」



回到年龄话题，刘在锡妥协让柳演锡少1岁变39，柳演锡还是不甘心，说自己在美国说自己38都没人相信，人家都以为20几。车太铉加码，表示自己最近带了鸭舌帽去便利商店被要求看身分证，很老实的对店员说：「我很老了。」

而讲到自己52岁，刘在锡本来很开心：「我8月生的，所以（6月后）是50岁，我会年轻2岁。」结果车太铉说：「在锡哥年龄10位数还是不会变。」柳演锡：「不用在意已经过去(?)的人！」刘在锡火又上来，不敢相信柳演锡也攻击他：「你说什么！不是一样刘（柳）氏吗？」柳演锡却一句话KO刘在锡：「我是安氏！」（柳演锡开场就解释自己本名姓安啊！）



又聊了好几分钟，刘在锡对这集节目结论就是：「我和他们不合！」一个车太铉就算了，再加一个意外多话的柳演锡根本吃不消，最后老实说和他们聊天很开心，「但回家看节目可能会生气。」XDD

▼完整影片，大概从18:03之后，话题就不停围绕年龄（另外加码‎李光洙躺著也中枪）



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