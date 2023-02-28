李昇基、宋仲基、劉亞仁、金希澈，是韓網友票選的「因為雙標而被罵慘的明星」TOP 4！網友為宋仲基抱不平

明星們作為公眾人物，一言一行都備受關注，有時候一句話就能引起軒然大波，甚至導致自己被罵慘。

前幾日韓網DC INSIDE進行了一項投票，主題是「因為某些過分的言論而被罵的明星」（因為「雙重標準」而被罵慘的明星）。

最近宣佈婚訊的李昇基就以9234票（27%）的得票率坐穩冠軍寶座。



李昇基在娛樂圈口碑一直甚好，之前與前經紀公司爆出經濟糾紛時，韓網也是一片倒的支持，他當時表示：「不能把別人辛苦賺來的錢用在不當的地方」，一番話贏得全網支持。但最近他因為這句話稱為群嘲對象，原因則是要迎娶女友李多寅，李多寅一家在韓娛圈風評很差，據傳李多寅的親生父親有數次犯罪記錄，繼父是經濟罪犯，母親搞傳銷，損害群眾財產超過2兆韓元。



第二名及第三名則是分別是宋仲基（ 6481票/19%）跟劉亞仁。



前者當年和宋慧喬結婚轟動整個亞洲娛樂圈，被稱「世紀婚禮」，沒想到最終兩人以離婚結束短暫的婚姻。前不久宋仲基官宣與外籍女友結婚，同時要當爸爸的消息，再婚+未婚先孕的事情再次震驚了所有人。



而後者是最近站在輿論風口浪尖！憑藉紮實細膩的演技而備受關注、前途一片光明的劉亞仁平時就很關注各種社會話題，也很積極、敢於發言評論。之前，他曾公開指責前YG練習生韓瑞希吸毒，在與韓瑞希「推特大戰」中，劉亞仁使用了藥丸表情，嘲笑她吸毒行為。沒想到他自己被踢爆吸毒成癮，另國民對他的失望情緒更加強烈。



第四名是Super Junior金希澈。



他曾表示「對校園暴力說髒話並沒有什麼錯」，卻被扒出參加了校園暴力施暴者「天空」的婚禮，因此他的校園暴力言論被指十分虛偽，很諷刺。



投票結束後不少媒體公佈了結果，也引發了大批網友的關注，不少人質疑為何宋仲基會上榜，稱：「宋仲基為什麼會出現在這裡」、「宋仲基再婚、婚前懷孕又怎樣，都什麼時代了？」 、「宋仲基說過什麼雙標的話嗎？沒有吧」、「這裡除了劉亞仁之外，其他人都很無辜吧」、「DC INSIDE又不是權威網站，不可信」等。

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