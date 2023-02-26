《文明特急》Jaejae體驗男團TXT宣傳期的一天，光用看得就覺得爆累！！沒看過主持人這麼沒活力的

偶像這職業真的太累人了～～～，尤其是宣傳期的回歸，有夠驚人。（主持人閉著眼睛體驗完）

熱門網路綜藝節目《文明特急》迎來了五週年特別企劃！主持人Jaejae親自體驗偶像生活的24小時，這一期的主人公就是近期以新歌〈Sugar Rush Ride〉回歸的人氣男團TXT！！！



在 TXT 回歸秀的結束後，晚間21:20開始體驗，當時 Jaejae 還活力滿滿，得知主持人和工作人員們都要一起，成員們露出了惡魔的微笑，熱烈歡迎著大家。



▼上期完整節目：（建議設定一種字幕後，自動翻譯成中字觀看）



回歸秀完後，成員們要回去練習新歌，卸妝又重新化妝，然後再趕去SBS錄製《人氣歌謠》除了是事前錄製外，還有排練舞台在其中，因為成員們要不停檢視自己在舞台上的表現。



期間，也不是在休息室裡等待就好，還要不停製作許多要亮相給粉絲們看的影片和照片，還有舞蹈挑戰，各種交流，不斷地補妝，利用空閒時間吃東西或補眠，甚至連睡覺的時間都沒有。



Jaejae 如同第六位成員一般，過程的等待和穿插活動也讓她感受到巨大的疲累感，她甚至只是體驗，不是真正下去一起唱跳，真的沒看過她這麼沒有活力的模樣啊。



當天，成員崔然竣還必須主持節目，是當中最忙的人。

▼下期完整節目：



看完這場體驗節目後，是不是更加佩服偶像們在回歸期時的滿滿活力了呢？粉絲們的鼓勵，真的會變成偶像們活動的泉源，大家一定要記住啊。

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