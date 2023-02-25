终於！！SM娱乐宣布大型男团NCT将不再扩张&增加成员，东京小分队是最后了～

网友：「终於看到尽头了」、「请公司一定要善待成员们啊，差别待遇真的很严重」、「太好了（哭）」、「这个决定太棒了」、「所以现在有几人？」、「不用再认新人了，追他们真的很心累」

最新消息，SM娱乐宣布2023年确定会推出日本东京小分队 NCT TOKYO，之后就会结束组合的无限扩张计划，将不再增员与变更，并积极支持现有成员们的未来活动。





消息一出令粉丝们相当开心，毕竟成员的变动与新增，对於一个团队的凝聚力和认知度来说，都是一大硬伤，在大众性的认知度上，NCT的无限扩张概念，变成了一大缺点，路人粉大多听过NCT，却无法熟知成员人数、是粉丝圈中公认最难入坑、条件复杂、门槛超高的团体。





大家对於这个消息，有什么看法呢？欢迎留言跟我们分享。

▼最后带大家欣赏NCT的破亿歌曲，第一支推出的小分队是2016年4月出道的NCT U。

NCT U〈The 7th Sense〉（第七感）1.1亿观看人次：



NCT U〈BOSS〉1.8亿观看人次：



NCT 127〈英雄; Kick It〉1.7亿观看人次：



NCT U〈Make A Wish〉2.6亿观看人次：



NCT 127〈Cherry Bomb〉1.5亿观看人次：



NCT DREAM〈BOOM〉1.5亿观看人次：



NCT DREAM〈Hot Sauce〉1.7亿观看人次：



NCT DREAM〈90's Love〉1.3亿观看人次：



NCT 2020〈RESONANCE〉1.2亿观看人次：



我最后偷偷再放一支快破亿的 NCT U〈Baby Don't Stop〉目前9919万观看人次：



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻